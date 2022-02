Pechino 2022 | la Wada assicura | “Non ci sarà un’altra Sochi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) “La situazione è diversa da, ci sono tante misure di sicurezza in atto: il laboratorio è all’interno del circuito chiuso e vi sono diversi esperti internazionali, inoltre abbiamo un osservatore indipendente che supervisiona i laboratori“. A parlare è Olivier Niggli, direttore generale della, che esclude la possibilità di scandali doping. “Rispetto ad allora, abbiamo imparato tante cose – ha sottolineato da, dove venerdì cila cerimonia d’apertura dei Giochi Invernali– Il produttore delle provette, per esempio, è diverso e non sono replicabili. Non temiamo che si ripeta la stessa situazione di otto anni fa”. E sul rischio di carne contaminata che possa portare a delle positività “il fatto che ci sia una bolla chiusa fa sì che tu non possa attraversare la strada per andare ...