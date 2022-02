(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Attimi diieri pomeriggio adove un incendio scoppiato in un’abitazione ha provocato il ferimento di due giovani. Le fiamme, da quanto si apprende, si sarebbero sviluppate dalla. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118. Incendio a, dueinE’ successo in Via XX Settembre nel pomeriggio di martedì 1 febbraio 2022. A rimanere feriti sono stati una ragazza di 20 anni e un altro di 16. La prima è stata portata all’Bambino Gesù di Roma, mentre il secondo al Padre Pio di. Entrambi hanno riportato fortunatamente lesioni lievi.del 1 febbraio ...

Advertising

CorriereCitta : Paura a Bracciano: divampa l’incendio nella canna fumaria, due ragazzi in Ospedale -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Bracciano

Civonline

... visto che la metà delle future mamme - sono circa 15mila - ha preferito non fare la perdi ... mentre in provincia ci si potrà rivolgere agli ospedali di Civitavecchia, Ariccia eo in ......i due settori si fusero perché molti medici divennero anche politici (l'ospedale difu un'... digestiva, cardio - circolatoria, niente! Il buon dottore prescrive farmaci per lo stomaco, ...Attimi di paura ieri pomeriggio a Bracciano dove un incendio scoppiato in un’abitazione ha provocato il ferimento di due giovani. Le fiamme, da quanto si apprende, si sarebbero sviluppate dalla canna ...BRACCIANO - Paura questo pomeriggio in un'abitazione di Bracciano. I vigili del fuoco sono intervenuti in via XX Settembre per lo scoppio di una bomboletta di poliuretano espanso. L'esplosione ha coin ...