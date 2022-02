Patto stabilità, Donohoe: compromesso? "Non facile ma possibile" (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sulle politiche di Bilancio e sulla riforma del Patto di stabilità e di crescita "dobbiamo perseguire un mix che spinga da un lato la ripresa, e dall'altro garantisca la sostenibilità dei debiti". Lo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Sulle politiche di Bilancio e sulla riforma deldie di crescita "dobbiamo perseguire un mix che spinga da un lato la ripresa, e dall'altro garantisca la sostenibilità dei debiti". Lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Patto stabilità Patto stabilità, Donohoe: compromesso? "Non facile ma possibile" Sulle politiche di Bilancio e sulla riforma del Patto di stabilità e di crescita "dobbiamo perseguire un mix che spinga da un lato la ripresa, e dall'altro garantisca la sostenibilità dei debiti". Lo ha affermato il presidente dell'Eurogruppo, ...

Eurogruppo: Donohoe, prospettive economia favorevoli ma preoccupati per inflazione - 2 Ha detto Donohoe: 'Nel 2023, con ogni probabilita', la clausola generale di 'fuga' del patto di stabilita' e crescita non si applichera' piu' e si tornera' a un coordinamento basato su regole delle ...

Ha detto Donohoe: 'Nel 2023, con ogni probabilita', la clausola generale di 'fuga' del patto di stabilita' e crescita non si applichera' piu' e si tornera' a un coordinamento basato su regole delle ...