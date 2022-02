Parola di Tilli | ' Jacobs già più forte di Tokyo | ho visto gli allenamenti'

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Marcellvenerdì a Berlino torna in gara. È la prima volta da quell'indimenticabile domenica 1 agosto, quando vinse l'oro olimpico nei 100 metri. Pressioni, stress, condizione non ancora ...

Marcell Jacobs venerdì a Berlino torna in gara. È la prima volta da quell'indimenticabile domenica 1 agosto, quando vinse l'oro olimpico nei 100 metri. Pressioni, ...