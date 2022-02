‘Ndrangheta, sequestrati beni per 10 milioni a Giuseppe Iaquinta, padre dell’ex calciatore campione del mondo (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro di un patrimonio di oltre 10 milioni emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bologna, su proposta del direttore della Dia, nei confronti di un imprenditore ritenuto appartenente alla ‘Ndrangheta operante in Emilia-Romagna. Si tratta di Giuseppe Iaquinta, padre dell’ex calciatore Vincenzo, ex Juve e campione del mondo nel 2006. Giuseppe Iaquinta era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere nel gennaio 2015 nell’ambito dell’operazione ‘Aemilia’. In seguito, nel 2018, è stato condannato dal Tribunale di Reggio Emilia a 19 anni di reclusione. In appello la pena fu ridotta a 13 anni per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione a un decreto di sequestro di un patrimonio di oltre 10emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Bologna, su proposta del direttore della Dia, nei confronti di un imprenditore ritenuto appartenente allaoperante in Emilia-Romagna. Si tratta diVincenzo, ex Juve edelnel 2006.era stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere nel gennaio 2015 nell’ambito dell’operazione ‘Aemilia’. In seguito, nel 2018, è stato condannato dal Tribunale di Reggio Emilia a 19 anni di reclusione. In appello la pena fu ridotta a 13 anni per ...

