Militari derubavano un ospedale dal 2009: ex maresciallo condannato a risarcire 1,5 milioni (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Celio. Furti continui nei più disparati modi: assegni con cifre rimpolpate, soldi prelevati direttamente dagli stipendi degli operatori, fondi per l'ospedale dirottati invece su conti corrente personali. Insomma, il banchetto della truffa all'italiana, fatta però in casa dell'Esercito ai danni di un ospedale militare che ha perso progressivamente un bel po' di denaro. Leggi anche: Nettuno, rinvenute due piastrine Militari della Seconda guerra mondiale: erano di un soldato americano Il militare che derubava l'ospedale Il Policlinico Militare di Celio, infatti, aveva le casse logore dai continui furti e prelievi illegittimi effettuati da uno dei Militari che vi lavoravano all'interno. E non un militare qualsiasi, ma un ex maresciallo dell'Esercito italiano che ora è stato ...

