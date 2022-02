Malattie dell’occhio: cos’è l’OCT, come si fa e quando è indicato (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La sigla OCT sta per tomografia ottica a radiazione coerente. Si tratta di un esame che non provoca alcun dolore e impiega un fascio laser per fotografare la retina. OCT, come funziona In pratica si tratta di una sorta di TAC che permette in qualche modo di “tagliare a fette” la retina dall’avanti all’indietro. Il test dura pochi minuti e permette di spiegare se esistono alterazioni e quale potrebbe essere la loro origine. È indicato in diverse patologie oculari, ma negli ultimi tempi l’impiego è diventato sempre più importante nel monitorare la degenerazione maculare della retina. cos’è la degenerazione maculare della retina Si tratta di un quadro che può presentarsi in diverse forme, quella secca e quella umida. Ovviamente la situazione si può presentare più facilmente con l’avanzare dell’età. Le ricerche dicono che ne è affetto ben ... Leggi su dilei (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La sigla OCT sta per tomografia ottica a radiazione coerente. Si tratta di un esame che non provoca alcun dolore e impiega un fascio laser per fotografare la retina. OCT,funziona In pratica si tratta di una sorta di TAC che permette in qualche modo di “tagliare a fette” la retina dall’avanti all’indietro. Il test dura pochi minuti e permette di spiegare se esistono alterazioni e quale potrebbe essere la loro origine. Èin diverse patologie oculari, ma negli ultimi tempi l’impiego è diventato sempre più importante nel monitorare la degenerazione maculare della retina.la degenerazione maculare della retina Si tratta di un quadro che può presentarsi in diverse forme, quella secca e quella umida. Ovviamente la situazione si può presentare più facilmente con l’avanzare dell’età. Le ricerche dicono che ne è affetto ben ...

