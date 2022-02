L’insopportabile retorica sul presidente della Repubblica super partes

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nel panorama di rovine politiche dell’Italia bipolare, che andrebbe musealizzata e trasformata in una tappa d’istruzione democratica obbligatoria per tutti gli studenti – «Ecco cosa non bisogna fare, ragazzi» – la rielezione di Sergio Mattarella non è purtroppo una garanzia di nulla, se non del fatto, altamente positivo, che al Quirinale non c’è finito, come pure sarebbe potuto succedere, un prestanome o un vigilante. C’è tornato invece un politico di lungo corso, di cui chiunque da decenni può apprezzare o disprezzare idee e azioni in base a un metro di libera critica politica, non però secondo la misura di una presunta neutralità, che la rappresentanza democratica dello Stato – proprio in quanto democratica – di per sé esclude e solo gli analfabeti e gli sfasciacarrozze delle istituzioni pretendono e impongono come requisito dai candidati a ruoli di garanzia, a partire da quello ...