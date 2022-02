La Roma ripresa dal drone: Mourinho svela il suo allenamento | VIDEO (Di mercoledì 2 febbraio 2022) José Mourinho, esperto allenatore portoghese della Roma, ha pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram' un VIDEO che mostra i giallorossi ripresi dal drone durante una seduta di allenamento. Ecco come si muove la... Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 2 febbraio 2022) José, esperto allenatore portoghese della, ha pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'Instagram' unche mostra i giallorossi ripresi daldurante una seduta di. Ecco come si muove la...

