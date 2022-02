Gli errori dell’Ansa e del Corriere della Sera su Monica Vitti e Mariangela Melato (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare della corsa al dare la notizia prima di tutti. Un errore, che potremmo definire gaffe, dettato dall’esigenza di mettere online il più presto possibile tutti i contenuti collegati alla notizia madre – quella della morte di Monica Vitti – ha accomunato questa mattina i destini di due tra le testate più lette e seguite dagli italiani: Il Corriere della Sera e l’Agenzia Ansa. In entrambi i casi, l’attrice romana è stata “scambiata” per un’altra compianta artista del cinema e del teatro: Mariangela Melato. Screenshotto finché è online.@disinformatico pic.twitter.com/cUxBult6SA — Randolph Carter (@6RandolphCarter) February 2, 2022 Monica Vitti, gli ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Travolti da un insolito destino nell’azzurro marecorsa al dare la notizia prima di tutti. Un errore, che potremmo definire gaffe, dettato dall’esigenza di mettere online il più presto possibile tutti i contenuti collegati alla notizia madre – quellamorte di– ha accomunato questa mattina i destini di due tra le testate più lette e seguite dagli italiani: Ile l’Agenzia Ansa. In entrambi i casi, l’attrice romana è stata “scambiata” per un’altra compianta artista del cinema e del teatro:. Screenshotto finché è online.@disinformatico pic.twitter.com/cUxBult6SA — Randolph Carter (@6RandolphCarter) February 2, 2022, gli ...

