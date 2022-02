Francesco Sarcina: età, altezza, peso, ex moglie Clizia, nuova fidanzata e i 3 figli (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Francesco Sarcina è un cantautore e chitarrista italiano, frontman del gruppo musicale rock Le Vibrazioni, fondato nel 1999 insieme al batterista Alessandro Deidda, Stefano Verderi (chitarrista e tastierista) e Marco Castellani (bassista). Il grande successo arriva nel 2003 grazie al brano Dedicato a te. Francesco Sarcina e Le Vibrazioni sbarcano a Sanremo 2005 con il brano Ovunque andrò, che conquista l’ottava posizione. Torna sul palco dell’Ariston come ospite dei Velvet, nel 2018 come concorrente con il brano Così sbagliato e due anni dopo con Dov’è (quarto posto). Con Le Vibrazioni pubblica singoli di grande successo come Angelica, Portami via, Vieni da me, Cambia, L’amore mi fa male e Per fare l’amore, ma alle spalle ha anche una grande produzione da solista e collaborazioni con altri artisti italiani. Martedì ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022)è un cantautore e chitarrista italiano, frontman del gruppo musicale rock Le Vibrazioni, fondato nel 1999 insieme al batterista Alessandro Deidda, Stefano Verderi (chitarrista e tastierista) e Marco Castellani (bassista). Il grande successo arriva nel 2003 grazie al brano Dedicato a te.e Le Vibrazioni sbarcano a Sanremo 2005 con il brano Ovunque andrò, che conquista l’ottava posizione. Torna sul palco dell’Ariston come ospite dei Velvet, nel 2018 come concorrente con il brano Così sbagliato e due anni dopo con Dov’è (quarto posto). Con Le Vibrazioni pubblica singoli di grande successo come Angelica, Portami via, Vieni da me, Cambia, L’amore mi fa male e Per fare l’amore, ma alle spalle ha anche una grande produzione da solista e collaborazioni con altri artisti italiani. Martedì ...

