Edicola Quirinale | le rese dei conti dentro i partiti raccontate dai giornali

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - “Centrodestra, pace lontana” titola il ‘Corriere della sera', “Congiura Di Maio” titola ‘il Giornale': le due testate illuminano i due crateri in cuinuano le scosse di assestamento dopo il terremoto con epicentro. Un sisma la cui intensità in termini di consensi viene misurata dai primi sondaggi. Ieri ne è uscito uno di Swg, oggi uno Ghisleri per ‘La Stampa'. Secondo questa rilevazione, con la quale apre il quotidiano torinese, Fratelli d'Italia fa un balzo in avanti del 2,2% e diventa il primo partito con il 21,1%, seguito da vicino dal Pd che flette dello 0,8% e scende al 20,8%. Al terzo posto la Lega, che paga il conto più salato con un calo dell'1,8% che la fa scendere al 16,7%. Sostanziale tenuta per M5s che cede lo 0,2% e occupa il quarto posto con il 14,2% e precede Forza Italia, quinta con il 7,4% e una perdita dello 0,8%. ...