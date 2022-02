Don Matteo 14 confermato da Nino Frassica e Raoul Bova a Sanremo 2022, dopo l’entrata in moto di “Don Massimo” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Don Matteo 14 ci sarà: questo è l’annuncio a sorpresa dato da Nino Frassica a Sanremo 2022. L’attore si è presentato sul palco dell’Ariston nei panni del Maresciallo Cecchini, inscenando uno sketch con la complicità di Raoul Bova, nuovo protagonista che lo affiancherà nella tredicesima stagione, mentre Terence Hill si prenderà una pausa (non definitiva, s’intende). Nino Frassica e Raoul Bova sono stati i grandi ospiti della serata d’apertura di Sanremo 2022, dove hanno parlato di Don Matteo, tra sketch e anticipazioni sul prossimo ciclo di puntate. Bova si è presentato in motocicletta, “da Spoleto”. Ad ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Don14 ci sarà: questo è l’annuncio a sorpresa dato da. L’attore si è presentato sul palco dell’Ariston nei panni del Maresciallo Cecchini, inscenando uno sketch con la complicità di, nuovo protagonista che lo affiancherà nella tredicesima stagione, mentre Terence Hill si prenderà una pausa (non definitiva, s’intende).sono stati i grandi ospiti della serata d’apertura di, dove hanno parlato di Don, tra sketch e anticipazioni sul prossimo ciclo di puntate.si è presentato incicletta, “da Spoleto”. Ad ...

Advertising

RaiUno : “Ci sarà Don Matteo 14?” La parola al Maresciallo Cecchini. Guarda la clip su RaiPlay ? - DottoEdoardo : RT @Useppe00: Come è possibile che con un morto per ogni puntata di Don Matteo ci siano ancora abitanti in Umbria. Vorrei un bollettino del… - cecedailynews : RT @Moussolinho: Momento giusto per ricordare che Don Matteo lo danno pure in Giappone doppiato in lingua locale - wordmale : @SimoPillon Mah ieri all'Ariston ho visto anche molti richiami al cristianesimo. Dalle croci, al battesimo per fini… - TommyProve : RT @Moussolinho: Momento giusto per ricordare che Don Matteo lo danno pure in Giappone doppiato in lingua locale -