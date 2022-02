Digitale terrestre | addio ad un altro canale | slot libero

Advertising

radiokemonia : Stai ascoltando: LeAnn Rimes-How Do I Live La musica anni 80 solo su - Pe_Es_ : @Concett27208988 @Carmi752 @huchukato Risintonizzavi, colpa del nuovo digitale terrestre ?? - radiokemonia : Stai ascoltando: George Michael-Older La musica anni 80 solo su - radiokemonia : Stai ascoltando: Kenny Rogers w/ Kim Carnes, James Ingram-What About Me La musica anni 80 solo su… - radiokemonia : Stai ascoltando: Madonna-Like A Prayer La musica anni 80 solo su -

Ultime Notizie dalla rete : Digitale terrestre

E' possibile seguire la diretta dal Teatro Ariston sulle frequenze televisive di Rai 1 , presente sul canale 1 del. In contemperanea il servizio è disponibile anche in streaming ...Le operazioni che conducono verso lo switch off definitivo al DVB - T2 e il conseguente passaggio al "nuovo" continuano inesorabilmente a portare novità. In questo contesto, si sta generando un certo "caos" per quel che riguarda le emittenti TV locali , in quanto la situazione non è ...La comunicazione è già avvenuta anzitempo attraverso una nota ufficiale: “Nell’ambito del progressivo passaggio dei servizi Sky sul digitale terrestre ad una nuova soluzione tecnologica che combina il ...La scheda va richiesta online e verrà fornita solo a chi sta non riesce a vedere i canali della Tv di Stato a causa del refarming delle .... Una soluzione temporanea in attesa che il passaggio venga c ...