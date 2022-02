Crozza imita Mattarella e svela il suo “piano segreto” per farsi rieleggere al Quirinale | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) L’anticipazione della nuova puntata di “Fratelli di” pubblicata sui social del programma che andrà in onda tutti i venerdì in prima serata sul NOVE, vede l’tore nei panni didopo la ri-elezione a Presidente della Repubblica: “Care italiane, cari italiani, per senso di responsabilità mi son sacrificato”, dicecercando di trattenere le risate. “Avevo ambizioni personali differenti, avevo espresso il desiderio di andare in un monolocale da solo a trascinarmi avanti e indietro in ciabatte, senza parlare con nessuno. Purtroppo sono costretto a restare in questi 110mila metri quadrati calpestabili del, servito e riverito”.il suo “...