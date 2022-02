Covid: via libera Cdm a dl, Garavaglia lascia riunione, fonti 'Lega non ha votato' (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Il via libera del Consiglio dei ministri alle nuove misure anti-Covid sulla scuola arriva senza il disco verde della Lega. A quanto apprende l'Adnkronos da diverse fonti di governo a Cdm in corso, il ministro Massimo Garavaglia -che ha preso parte alla cabina di regia che ha preceduto la riunione, assente il capodeLegazione Giancarlo Giorgetti- ha abbandonato il Cdm, dopo aver espresso la sua contrarietà alle misure che introducono una distinzione tra vaccinati e non nelle scuole. Alla riunione sarebbe rimasta solo la ministra leghista Erika Stefani. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Roma, 2 feb. (Adnkronos) - Il viadel Consiglio dei ministri alle nuove misure anti-sulla scuola arriva senza il disco verde della. A quanto apprende l'Adnkronos da diversedi governo a Cdm in corso, il ministro Massimo-che ha preso parte alla cabina di regia che ha preceduto la, assente il capodezione Giancarlo Giorgetti- ha abbandonato il Cdm, dopo aver espresso la sua contrarietà alle misure che introducono una distinzione tra vaccinati e non nelle scuole. Allasarebbe rimasta solo la ministra leghista Erika Stefani.

