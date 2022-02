Covid Russia oggi, record di 125.836 contagi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – In Russia si è registrato un nuovo record di 125.836 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riporta il Moscow Times segnalando un aumento di contagi del 275 per cento rispetto a mercoledì di due settimane fa, quando sono stati 33.571 i casi Covid registrati. La Johns Hopkins University conferma che è il giorno peggiore per la Russia in termini di contagi dallo scoppio della pandemia. Trainati dalla variante Omicron, anche ieri era stato raggiunto un nuovo record di 124.693 casi. Calano, invece, i decessi. Secondo i dati forniti dalla task force incaricata di monitorare l’andamento della pandemia in Russia, altre 663 persone sono morte per complicanze riconducibili al Covid nelle ultime 24 ore, il 3 per cento in ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 2 febbraio 2022) (Adnkronos) – Insi è registrato un nuovodi 125.836 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo riporta il Moscow Times segnalando un aumento didel 275 per cento rispetto a mercoledì di due settimane fa, quando sono stati 33.571 i casiregistrati. La Johns Hopkins University conferma che è il giorno peggiore per lain termini didallo scoppio della pandemia. Trainati dalla variante Omicron, anche ieri era stato raggiunto un nuovodi 124.693 casi. Calano, invece, i decessi. Secondo i dati forniti dalla task force incaricata di monitorare l’andamento della pandemia in, altre 663 persone sono morte per complicanze riconducibili alnelle ultime 24 ore, il 3 per cento in ...

