Covid | positivo il governatore friulano Fedriga

Advertising

GiovaAlbanese : ?? #AlexSandro (che è in Nazionale) è risultato positivo al Covid-19. #Juventus - GoalItalia : Alex Sandro positivo al Covid ?????? Lo ha annunciato la federcalcio brasiliana ???? - Gazzetta_it : Sarà un derby 'Covid free': nessun positivo per Inter e Milan - Lopinionista : Positivo al Covid il governatore friulano Fedriga - lovepurplegrl : RT @jungkookieloveu: Jimin positivo al covid e operato di appendicite.. GUARISCI PRESTO PICCOLA STELLA ?? Mi viene da piangere aiuto https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid positivo

Il Governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, èal- 19. Come riportano i media locali, il presidente della Regione è asintomatico ma ovviamente si è posto subito in isolamento. Fedriga ha anche sospeso tutti gli appuntamenti in ...Agli studenti rimasti in casa in quanto contatti stretti di unbasterà un test del tampone. Le nuove regole dell'emergenza Il nuovo decretoche oggi il governo Draghi licenzierà dopo ...Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.24 del primo febbraio, sono 21983 (-1019 rispetto al 31 gennaio) gli attualmente positivi al coronavirus in ...Secondo il bollettino della Regione Umbria e della Protezione Civile, aggiornato alle 10.24 del primo febbraio, sono 21983 (-1019 rispetto al 31 gennaio) gli attualmente positivi al coronavirus in ...