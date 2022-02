Covid, Israele alleggerisce gradualmente l'uso del Green pass (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Israele ha annunciato che intende abbandonare gradualmente l'uso del Green pass, dopo essere stato uno dei primi Paesi ad aver istituito questo sistema per combattere la pandemia di Covid. Dal 7 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 2 febbraio 2022)ha annunciato che intende abbandonarel'uso del, dopo essere stato uno dei primi Paesi ad aver istituito questo sistema per combattere la pandemia di. Dal 7 ...

