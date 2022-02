Consigli Fantacalcio 2021 22 | i rigoristi della Serie A

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Possedere in rosa un giocatore che tiri i calci di rigore è di fondamentale importanza. Negli ultimi anni, infatti, anche calciatori meno validi sulla carta sono stati pagati molto proprio per questa ragione. Alcuni di loro, però, hanno stupito e hanno regalato grandi gioie. È il caso di Mancosu che, durante laA 19/20, ha realizzato 14 gol, 9 dei quali dagli undici metri. Ecco perché oggi, proprio per il vostro, vi elenchiamo inostraA.: iA Atalanta: Zapata, Ilicic, Muriel, Malinovskyi; Bologna: Orsolini, Arnautovic, Barrow; Cagliari: Joao Pedro, Pavoletti, Marin; Empoli: Pinamonti, Bajrami, Cutrone; Fiorentina: Vlahovic, Pulgar; Genoa: Criscito, Pandev, ...

, idel Veggente in vista del fantamercato di gennaio: ce n'è per tutti i gusti, a partire dal dilemma Piatek - Cabral. L'asta di riparazione di gennaio è uno dei momenti cruciali ...Commenta per primoper l'asta (di riparazione) delRoma al fantacalcio – Appena due ritocchi, per consolidare la rosa e aumentare le chance di conquistare un posto in zona Champions League. La Roma è stata molto attiva sul mercato regalando a José ...Tra le squadre più rivoluzionate, forse insieme al Genoa, la Salernitana ha effettuato una ricca campagna acquisti nella sessione di calciomercato invernale. Walter Sabatini ha cambiato volto alla squ ...