Capienza Sanremo 2022, quanti posti ci sono al Teatro Ariston (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Capienza Sanremo – L’atmosfera che si respira al Festival di Sanremo in questa edizione è certamente diversa rispetto a quella di un anno fa, in cui non era stato possibile permettere l’accesso al pubblico in platea per tutta la durata della manifestazione a causa delle restrizioni introdotte a causa della pandemia. Questa volta, invece, la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 2 febbraio 2022)– L’atmosfera che si respira al Festival diin questa edizione è certamente diversa rispetto a quella di un anno fa, in cui non era stato possibile permettere l’accesso al pubblico in platea per tutta la durata della manifestazione a causa delle restrizioni introdotte a causa della pandemia. Questa volta, invece, la L'articolo

Advertising

lucafaccio : Sanremo 2022, fila per entrare all’Ariston (con capienza 100%): controllo green pass e cambio mascherina. Ecco gli… - sportli26181512 : #Altrenotizie Sanremo 2022, all’Ariston pubblico presente con capienza al 100%: Capienza Sanremo – L’atmosfera che… - Roberto23186246 : @Gianluc51789947 Mi auguro che a fine febbraio si possa chiarire questa situazione. Il governo non può fare finta d… - ALBERTICESARE : RT @assenzio14: Al Covid non piace Sanremo! Lo hanno appurato dalla cabina di regia, capienza del teatro al 100%! #Sanremo2022 - ilduca81875061 : RT @FraDiGiuseppe: Trasporti a capienza dimezzata, doppie corse e disservizi. Entrate contingentate nelle attività. Stadi al 50% (all’apert… -