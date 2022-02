Cambiano le regole a scuola. Niente Dad per i vaccinati. Quarantena di 5 giorni per tutti gli altri. Draghi: “Vogliamo un Italia sempre più aperta” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gli studenti contatti stretti di positivi, se vaccinati entro 120 giorni o guariti, non devono andare in Dad ma basta l’autosorveglianza, con l’indicazione di indossare mascherine Ffp2. È questa l’indicazione fornita dal Comitato tecnico-scientifico in vista del Consiglio dei ministri dedicato alle misure anti-Covid per la scuola e non solo (leggi l’articolo). Il Cts ha inoltre ridotto da 10 a 5 giorni la Quarantena per i contatti di positivi che però non siano vaccinati. “I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese. Oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che è da sempre la priorità di questo governo” ha detto il premier Mario Draghi, nel suo intervento introduttivo in Consiglio dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Gli studenti contatti stretti di positivi, seentro 120o guariti, non devono andare in Dad ma basta l’autosorveglianza, con l’indicazione di indossare mascherine Ffp2. È questa l’indicazione fornita dal Comitato tecnico-scientifico in vista del Consiglio dei ministri dedicato alle misure anti-Covid per lae non solo (leggi l’articolo). Il Cts ha inoltre ridotto da 10 a 5laper i contatti di positivi che però non siano. “I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese. Oggi ci occupiamo dellain presenza, che è dala priorità di questo governo” ha detto il premier Mario, nel suo intervento introduttivo in Consiglio dei ...

Advertising

Corriere : ?? ULTIM'ORA - Così oggi cambieranno le regole su #scuola e Covid - PasqualeCacace5 : RT @LaNotiziaTweet: Cambiano le regole a #scuola. Niente Dad per i vaccinati. Quarantena di 5 giorni per tutti gli altri. #Draghi: “Vogliam… - GrazziMarco : Da quando cambiano le regole? - MariaAversano1 : RT @fcolarieti: Cambiano le regole a scuola. Niente Dad per i vaccinati. Quarantena di 5 giorni per tutti gli altri. Draghi: “Vogliamo un I… - AnnaZavaritt : Speriamo sia la volta buona! #prioritaallascuola #scuole aperte #Cdm : cambiano le regole alle elementari, i guarit… -