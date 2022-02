Brasile e Australia potrebbero “presto” dare il benvenuto a Stadia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La scorsa settimana il marchio Stadia è stato ufficialmente approvato in Brasile e ieri è successa la stessa cosa in Australia. Le richieste erano state depositate a Marzo 2019, ma solo nelle ultime settimane sono state rettificate e accettate in questi due paesi. Adesso Stadia è quindi pronta per entrare nelle case di nuovi giocatori, anche se al momento non ci sono ufficialità da parte di Google. Sicuramente però superato questo primo step le cose sono molto più semplici e nelle prossime settimane o mesi il Cloud Game di Google potrebbe accogliere tanti nuovi giocatori. Vi ricordiamo che Stadia al momento è disponibile in gran parte dell’Europa, in Canada e negli Stati Uniti. L'articolo proviene da Google Stadia Italia. Leggi su g-stadia (Di mercoledì 2 febbraio 2022) La scorsa settimana il marchioè stato ufficialmente approvato ine ieri è successa la stessa cosa in. Le richieste erano state depositate a Marzo 2019, ma solo nelle ultime settimane sono state rettificate e accettate in questi due paesi. Adessoè quindi pronta per entrare nelle case di nuovi giocatori, anche se al momento non ci sono ufficialità da parte di Google. Sicuramente però superato questo primo step le cose sono molto più semplici e nelle prossime settimane o mesi il Cloud Game di Google potrebbe accogliere tanti nuovi giocatori. Vi ricordiamo cheal momento è disponibile in gran parte dell’Europa, in Canada e negli Stati Uniti. L'articolo proviene da GoogleItalia.

