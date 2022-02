Borse positive, Piazza Affari azzera le perdite del 2022. Ferrari nervosa con i conti (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nessuna frenata per i prezzi in Europa, a gennaio inflazione +5,1%, Possibili pressioni sulla Bce. A Milano corrono le banche, Saipem in altalena Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Nessuna frenata per i prezzi in Europa, a gennaio inflazione +5,1%, Possibili pressioni sulla Bce. A Milano corrono le banche, Saipem in altalena

Advertising

noble_ontweet : Il #dollaro punta in basso, se le borse aprono positive le probabilità di un break out qui potrebbero aumentare not… - InvestingItalia : Borse positive sulla scia di Wall Street - - FinanciaLounge : Partenza positiva per le #Borse europee #mercati #PiazzaAffari #WallStreet #gaming #petrolio - News24_it : Borse europee positive, a Milano tracolla Saipem, spread in calo - Il Sole 24 ORE - Eddie_Poker : Borse Europa positive con titoli tech che tentano cauto rimbalzo - -