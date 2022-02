BCE pende tempo su tassi | ecco cosa aspettarsi dalla riunione del Board

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Fed e BCE restano ai due poli di una bilancia che oggidefinitivamente verso la banca centrale statunitense, decisa ad appesantire le sue condizioni di credito e stringere i rubinetti di una politica monetaria che è stata per troppoespansiva. Maci si attende invece dal meeting della BCE? Annuncerà un aumento dei? E’ finita l’era deia zero? Sebbene qualcuno azzardi, sulla scia dei movimenti sul mercato secondario, un aumento del tasso sui depositi di 10 punti a settembre, con qualche mese di anticipo rispetto al previsto, la maggioranza degli analisti ritiene un rialzo deiprematuro. La diversa strategia della BCE e della Federal Reserve fa perno sulle aspettative di inflazione –ranea per l’Eurotower, strutturale per la Fed – ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : BCE pende

QuiFinanza

... appena congedatosi dalla presidenza della, come Presidente del Consiglio. Il parlamento più ... Da ultimo, sul Parlamentouna riforma costituzionale originata dall' anti - politica. Dalla ...Se però l'anno prossimo l'ex numero uno delladovesse sedere al posto di Mattarella e ci fosse ... Il secondo problema, come nota Il Fatto Quotidiano , è che su Mscuna sanzione dell'Anac per ...Meglio avrebbero fatto gli italiani a leggere il libro di S.K. Il mito del deficit, Fazi Editore, per affrontare, con competenza, il problema della revisione del patto di stabilità europeo. Come scriv ...