Ascolti Tv Analisi 1 febbraio | tutto Sanremo minuto per minuto | Boom giovane per Ama e Fiore 72 | 65% tra i 20-24 I picchi e le canzoni più ascoltate

(Di mercoledì 2 febbraio 2022) Festival dei record per Amadeus ello. Solo il film di Canale 5 sopra un milione. Si difende bene DiMartedì. Ancora una volta una contrapposizione soft delle altre reti e di Mediaset, per la terza edizione targata Amadeus del Festival di, alla prima serata, martedì 12022. La griglia generalista, un mese prima nel calendario dell’edizione 2021 e con il teatro stavolta pieno e vivace, ha riproposto lo schema dell’anno scorso. Con innanzitre film: su Canale 5 la commedia Poveri ma ricchissimi ha avuto 1,3 milioni e 5,2%; su Rai2 Rapina in corso si è attestato a 599mila e 2,2%; su Italia 1 la prima tv di Noi ha conseguito 630mila spettatori e 2,42% di share. I tre talk, invece, sono arrivati in quest’ordine: su La7 DiMartedì ha avuto 982mila e 4,2%; su Rete4 Fuori dal coro a 740mila e 3,57%; ...