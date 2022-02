Al via l’8 febbraio il ciclo di webinar “I martedì dell’Innovazione” (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo i Digital Innovation Speech, il ciclo di webinar realizzati lo scorso anno sui temi più caldi dell’Innovazione tecnologica, come digital marketing, protezione dei dati, digitalizzazione dei processi e Iot (Internet of Things), parte l’8 febbraio un nuovo ciclo di webinar dal titolo “I martedì dell’Innovazione”. Anche quest’anno l’obiettivo è quello di accompagnare le imprese nella conoscenza delle potenzialità, in termini di competitività, offerte dalle nuove tecnologie di innovazione digitale. In particolare, nei primi 5 webinar verranno illustrate le opportunità concesse dalla partecipazione al programma governativo Transizione 4.0, che prevede incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che investono in innovazione. Il ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Dopo i Digital Innovation Speech, ildirealizzati lo scorso anno sui temi più calditecnologica, come digital marketing, protezione dei dati, digitalizzazione dei processi e Iot (Internet of Things), parte l’8un nuovodidal titolo “I”. Anche quest’anno l’obiettivo è quello di accompagnare le imprese nella conoscenza delle potenzialità, in termini di competitività, offerte dalle nuove tecnologie di innovazione digitale. In particolare, nei primi 5verranno illustrate le opportunità concesse dalla partecipazione al programma governativo Transizione 4.0, che prevede incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che investono in innovazione. Il ...

