"Adesso sono gli altri che inseguono me". Il ritorno in pista di Marcell Jacobs (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - “Più di prima! Guardare gli altri impegnati in pista mi ha acceso ancora più voglia e motivazione”. In un'intervista al Corriere della Sera Marcell Jacobs, il velocista due volte oro olimpico nei 100 (9”80) e nella 4x100 con record italiano (37”50), che venerdì torna nei 60 nell'indoor di Berlino, racconta la sua voglia di tornare a vincere. Anche se, racconta, prima di tornare era necessario fare un bel lavoro: "Mi sono preso il tempo giusto per lavorare su volume e dettagli, il bagaglio da portarmi dietro nella stagione indoor”. E guardando al traguardo di Berlino dichiara: “Aspettarsi il record europeo sarebbe azzardato. Quello è l'obiettivo di tutta la stagione in sala: devo scendere di 5 centesimi. La prima gara è funzionale alle altre: ritrovare le sensazioni, la fluidità di corsa, le ... Leggi su agi (Di mercoledì 2 febbraio 2022) AGI - “Più di prima! Guardare gliimpegnati inmi ha acceso ancora più voglia e motivazione”. In un'intervista al Corriere della Sera, il velocista due volte oro olimpico nei 100 (9”80) e nella 4x100 con record italiano (37”50), che venerdì torna nei 60 nell'indoor di Berlino, racconta la sua voglia di tornare a vincere. Anche se, racconta, prima di tornare era necessario fare un bel lavoro: "Mipreso il tempo giusto per lavorare su volume e dettagli, il bagaglio da portarmi dietro nella stagione indoor”. E guardando al traguardo di Berlino dichiara: “Aspettarsi il record europeo sarebbe azzardato. Quello è l'obiettivo di tutta la stagione in sala: devo scendere di 5 centesimi. La prima gara è funzionale alle altre: ritrovare le sensazioni, la fluidità di corsa, le ...

Ultime Notizie dalla rete : Adesso sono 'Adesso sono gli altri che inseguono me'. Il ritorno in pista di Marcell Jacobs Tra mangiare ed essere mangiati, io ho scelto di mangiare: adesso sono gli altri che inseguono me. Non aspettatevi che vinca ogni gara da qui a fine stagione. Ma l'importante è arrivare primo quando ...

Ragazza 24enne morta nel letto del vicino. Straccio in bocca, killer in fuga E che adesso è scappato, lasciandosi dietro il cadavere di questa ragazza, che faceva la commessa , ... anche se sul suo corpo non ci sono ferite. Ma i segni intorno al collo fanno pensare che sia ...

Gf Vip, Manuel Bortuzzo e Aldo Montano annunciano: “Insieme verso le Olimpiadi” Dopo l’abbandono di Manuel, i due amici si sono finalmente rincontrati e adesso hanno un sacco di progetti insieme. Il più importante tra questi? Andare alle Olimpiadi. I due, durante i mesi nel ...

