Accoltellata sotto casa, paura per la conduttrice radio. Corsa in ospedale in gravi condizioni, operata (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Savignano sul Rubicone, la colpisce dopo aver tentato la rapina. Prima l’aggressione nel tentativo di strapparle via la borsa, poi una coltellata al polso sinistro. Per la nota speaker radiofonica immediato il trasporto in urgenza presso l’ospedale Bufalini di Cesena, dove al momento le sue condizioni restano ancora sotto controllo. Tamara Cantelli ha opposto resistenza nel tentativo di scampare allo scippo, ma l’uomo ha risposto con un gesto di inaudita violenza, sferrandole una coltellata al polso. Prima le urla della vittima, poi Tamara cade sull’asfalto in una pozza di sangue. L’aggressione è avvenuta intorno alle 21.30. Il rapinatore si è dato alla fuga non appena sferrato il colpo. Indignato e addolorato per l’accaduto il sindaco Filippo Giovannini: “Sono all’ospedale per portare alla ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Savignano sul Rubicone, la colpisce dopo aver tentato la rapina. Prima l’aggressione nel tentativo di strapparle via la borsa, poi una coltellata al polso sinistro. Per la nota speakerfonica immediato il trasporto in urgenza presso l’Bufalini di Cesena, dove al momento le suerestano ancoracontrollo. Tamara Cantelli ha opposto resistenza nel tentativo di scampare allo scippo, ma l’uomo ha risposto con un gesto di inaudita violenza, sferrandole una coltellata al polso. Prima le urla della vittima, poi Tamara cade sull’asfalto in una pozza di sangue. L’aggressione è avvenuta intorno alle 21.30. Il rapinatore si è dato alla fuga non appena sferrato il colpo. Indignato e addolorato per l’accaduto il sindaco Filippo Giovannini: “Sono all’per portare alla ...

