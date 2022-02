Advertising

ilpost : A Tonga è stato imposto un lockdown per due casi di coronavirus - RedattoreSocial : Le isole #Tonga hanno fatto registrare i primi due casi di trasmissione locale di #Covid19 dall'inizio della pandem… - PrensaAltG : RT @InformazioneA: #earthquake #27gennaio A poche settimane dalla violenta eruzione del vulcano #HungaTongaHungaHaapai alle isole #Tonga è… - InformazioneA : #earthquake #27gennaio A poche settimane dalla violenta eruzione del vulcano #HungaTongaHungaHaapai alle isole… - spincatia : Tonga è devastata e isolata: Elon Musk risponde alla richiesta di riportare Internet nello stato insulare -

Ultime Notizie dalla rete : Tonga stato

Nuku'alofa, 02 feb 07:07 -entrerà in unodi lockdown a tempo indefinito dalle ore 18.00 di oggi, 2 febbraio, a causa del primo caso di trasmissione locale del Covid - 19 segnalato nel piccolo Paese insulare del ...L'incidente èattribuito al verificarsi di onde anomale dovute all'improvvisa eruzione nei giorni precedenti del vulcano HungaHunga Ha'apai, sull'isola inabitata di Hunga, nel ...L'ex nazionale racconta a Sportmediaset.it l'angoscia per il suo paese, devastato dalla violentissima eruzione del vulcano, dove vive ancora ...L’eruzione del vulcano Hunga ha provocato uno tsunami che ha spazzato via l’isola di Tonga. Il racconto dei sopravvissuti è drammatico. “Le persone che non potevano scappare si arrampicavano sugli alb ...