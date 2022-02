A Sanremo Noemi sceglie il lusso: abito, scarpe e gioielli valgono oltre 100mila euro (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Bellissima ed eterea Noemi a Sanremo 2022. Da qualche anno la cantante ha trasformato il suo stile e grazie a una dieta mirata e l’allenamento è tornata in forma e sulla scalinata dell’Ariston ha stupito tutti. Lo scorso anno l’artista aveva svelato il suo segreto di bellezza: “Niente di particolare, solo attività fisica e ho mangiato poco la sera”. Non è stata una passeggiata trasformare il suo corpo in quel modo: la cantante ha spiegato di essersi impegnata moltissimo negli allenamenti con il metodo Tabata che, oltre a bruciare i grassi, migliora la resistenza fisica. Noemi, 40 anni, romana, partecipa per la settima volta al Festival di Sanremo; il debutto nel 2010, miglior piazzamento nel 2012, con il terzo posto di Sono solo parole, brano scritto da Fabrizio Moro. Quest’anno arriva ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Bellissima ed eterea2022. Da qualche anno la cantante ha trasformato il suo stile e grazie a una dieta mirata e l’allenamento è tornata in forma e sulla scalinata dell’Ariston ha stupito tutti. Lo scorso anno l’artista aveva svelato il suo segreto di bellezza: “Niente di particolare, solo attività fisica e ho mangiato poco la sera”. Non è stata una passeggiata trasformare il suo corpo in quel modo: la cantante ha spiegato di essersi impegnata moltissimo negli allenamenti con il metodo Tabata che,a bruciare i grassi, migliora la resistenza fisica., 40 anni, romana, partecipa per la settima volta al Festival di; il debutto nel 2010, miglior piazzamento nel 2012, con il terzo posto di Sono solo parole, brano scritto da Fabrizio Moro. Quest’anno arriva ...

