Wordle | tutti pazzi per il gioco | il New York Times lo compra Ecco la cifra faraonica

Advertising

ktaegvcci : RT @creepypaola: possiamo tutti ammettere che il primo tentativo al BTS wordle è stato inserire Jimin vero - GiovannaDiTroia : Tutti pazzi per #Wordle: il #NewYorkTimes se lo compra per un milione Il gioco di parole online ha spopolato nel g… - sciasciavelour : Osservando la tl con tutti questi quadrati colorati di wordle senza avere un’idea di cosa significhino - goldrvshtae : RT @creepypaola: possiamo tutti ammettere che il primo tentativo al BTS wordle è stato inserire Jimin vero - creepypaola : possiamo tutti ammettere che il primo tentativo al BTS wordle è stato inserire Jimin vero -

Ultime Notizie dalla rete : Wordle tutti

è sicuramente uno dei giochi del momento . In pochi mesi ha conquistato milioni di giocatori ... sei tentativi per indovinare una parola ce ogni giorno è la stessa perin tutto il mondo. E, ......Di "" esiste, naturalmente, anche una versione in italiano . E da adesso potrete anche voi indovinare, con sei tentativi a disposizione, la parola segreta, che ogni giorno è la stessa per,...Attenzione però, come potrete immaginare non è un gioco adatto a tutti… Vediamo nello specifico come funziona Wordle. Le regole di Wordle Lo scopo del gioco, come anticipato, è molto semplice: ...L'ingegnere del software Josh Wardle aveva creato il gioco come passatempo per la sua fidanzata, ma in pochi mesi Wordle ha spopolato sul web ...