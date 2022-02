Tragedia a Cagliari | bimbo travolta ed uccisa da moto pirata

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Cagliari

Stavano attraversando la strada quando s ono state investiti da uno scooter che si è poi allontanato a tutta velocità. Un bambino è morto e la madre è rimasta ferita in via Cadello a. Ricercato il motociclista pirata. Sul posto stanno operando gli agenti della polizia municipale. Sul luogo dell'incidente sono arrivate due ambulanze del 118, ma per il bambino non c'era ...Drammatico incidente in pieno centro, il piccolo è stato colpito da una moto. Inutili, purtroppo, i ...Un bambino di un anno e tre mesi è stato investito e ucciso da uno scooterone pirata a Cagliari. Lui era sul passeggino ... La mamma del piccolo, sotto choc, è illesa: sul luogo della tragedia sono ...Un bambino di 15 mesi è stato travolto e ucciso da uno scooter che si è poi allontanato a tutta velocità. Il piccolo era nel passeggino mentre la madre stava attraversando la strada, in una via di Cag ...