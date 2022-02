Toccata e fuga a Palazzo Chigi Il decreto Covid può attendere Primo Consiglio dei ministri dopo il Mattarella bis Aperto e chiuso con la proroga delle vecchie misure

(Di martedì 1 febbraio 2022)una settimana intensa per la scelta del nuovo Presidente della Repubblica – che poi di nuovo aveva ben poco vista la riconferma dell’uscente Sergio– ildeiè stato rapido ed indolore. Talmente tanto rapido che si è deciso ben poco. Ilcon le nuoveanti(leggi l’articolo), infatti, dovrebbe arrivare con il prossimo Cdm che si riunirà domani. Tra le questioni che continuano a rimanere aperte ci sarebbero le quarantene a scuola e la chiusuradiscoteche. Ma anche la durata illimitata del green pass per chi ha la terza dose. Fatto sta che ieri pomeriggio il premier Mario Draghi si è ben guardato dal fare riferimento alle tensioni dei giorni passati, ma ha solo pronunciato ...

Advertising

Greenboy1974 : Oggi toccata e fuga a Brescia ???? - pandistelle : @SlKim Quei 370 km che mi fregano dal fare toccata e fuga ?? - Ftbnews24 : ?? #Calciomercato Napoli, Folorunsho toccata e fuga: va in prestito alla Reggina #Napoli #NapoliSpezia #SerieA #UEL… - folucar : RT @vi__enne: 'Toccata e fuga' - Francesco_Rizz_ : RT @vi__enne: 'Toccata e fuga' -

Ultime Notizie dalla rete : Toccata fuga

LA NOTIZIA

Ma la peggio èalla proprietaria di un appartamento al primo piano di una palazzina in una laterale di via Olmo , in centro a Olmo, che ha vissuto il trauma dell'incontro ravvicinato con i ...Il comprensorio che serve la media e bassa Valcamonica (per i camuni il biglietto ha un prezzo speciale), i cittadini che si possono permettere unain giornata e i turisti che tornano ...Il Napoli sta per concludere il suo mercato invernale, e piazza in prestito fino a fine stagione Folorunsho alla Reggina.Formazione, istruzione, lavoro: un catena senza inciampi, attraverso la riduzione del “mismatch”, cioè la distanza che separa la reale inclusione e determina la fuga di cervelli: il dire dal fare, l’i ...