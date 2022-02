Tito Stagno, la nostra faccia della luna (Di martedì 1 febbraio 2022) Ho conosciuto Tito Stagno tre anni fa. Una mattina soleggiata, in un salotto di una produzione cinematografica a Roma, inscenammo un’intervista tra lui e Gian Antonio Stella. L’avrei usata in una scena del mio film Il Grande Passo: l’avrebbero vista nella televisione di un piccolo bar sperduto tra le nebbie della campagna veneta i “fratelli” Giuseppe Battiston e Stefano Fresi. Nel film, il personaggio di Giuseppe ha passato l’intera vita costruendo un razzo per arrivare da solo sulla luna, perseguendo un sogno iniziato la notte del 20 luglio 1969, quando seduto sulle ginocchia del padre guardò rapito la diretta del primo sbarco dell’uomo sul corpo celeste. Guardò Tito Stagno. Ad ogni presentazione del film a cui partecipo mi succede che al termine della proiezione ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 1 febbraio 2022) Ho conosciutotre anni fa. Una mattina soleggiata, in un salotto di una produzione cinematografica a Roma, inscenammo un’intervista tra lui e Gian Antonio Stella. L’avrei usata in una scena del mio film Il Grande Passo: l’avrebbero vista nella televisione di un piccolo bar sperduto tra le nebbiecampagna veneta i “fratelli” Giuseppe Battiston e Stefano Fresi. Nel film, il personaggio di Giuseppe ha passato l’intera vita costruendo un razzo per arrivare da solo sulla, perseguendo un sogno iniziato la notte del 20 luglio 1969, quando seduto sulle ginocchia del padre guardò rapito la diretta del primo sbarco dell’uomo sul corpo celeste. Guardò. Ad ogni presentazione del film a cui partecipo mi succede che al termineproiezione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto all'età di 92 anni Tito Stagno, storico giornalista della Rai. Lo annunciano le testate del servizio pubbl… - Corriere : ?? È morto il giornalista, telecronista sportivo e conduttore televisivo Tito Stagno: aveva 92 anni. Nel 1969, in un… - insopportabile : Apprendo ora su @Radio1Rai dalla voce di @giorgiozanchini che ci ha lasciato Tito Stagno. Non poteva che essere all… - GianlucaForesi : +++ ULTIM’ORA +++ Tito Stagno, telecronista del famoso quanto controverso allunaggio, ha inscenato la sua morte. #stagno - Livia_DiGioia : RT @cicciorosina: mi sa che adesso bisogna spiegare a carlo sibilia che la morte di tito stagno non è una farsa -