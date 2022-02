Testi Sanremo 2022, Ana Mena canta Duecentomila ore (Di martedì 1 febbraio 2022) Mancano oramai poche ore alla prima delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022 e fra i dodici artisti Big che si esibiranno nella serata d’esordio ci sarà proprio lei, Ana Mena. La playmaker assoluta dei tormentoni estivi degli italiani salirà il palco del Teatro Ariston con il benestare di Amadeus che oltre ad essere direttore artistico e il conduttore della manifestazione, dimostra ancora una volta la sua volontà di voler portare in tv una gara per tutte le età, unendo artisti del passato a volti più odierni. Ana Mena (Ana Mena Rojas all’anagrafe) sarà a Sanremo 2022 con il brano “Duecentomila Ore“. Ana Mena non è nuova ai palchi televisivi: in terra iberica, ha partecipato a ben due edizioni di Tu Cara Me Suena (il “loro” Tale ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 febbraio 2022) Mancano oramai poche ore alla prima delle cinque serate del Festival die fra i dodici artisti Big che si esibiranno nella serata d’esordio ci sarà proprio lei, Ana. La playmaker assoluta dei tormentoni estivi degli italiani salirà il palco del Teatro Ariston con il benestare di Amadeus che oltre ad essere direttore artistico e il conduttore della manifestazione, dimostra ancora una volta la sua volontà di voler portare in tv una gara per tutte le età, unendo artisti del passato a volti più odierni. Ana(AnaRojas all’anagrafe) sarà acon il brano “Ore“. Ananon è nuova ai palchi televisivi: in terra iberica, ha partecipato a ben due edizioni di Tu Cara Me Suena (il “loro” Tale ...

