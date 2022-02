Tesla - Stop col rolling stop

Advertising

L'azienda di auto elettriche Tesla contatterà i proprietari di quasi 54.000 veicoli negli Stati Uniti per disabilitare una funzione che consente alle auto di attraversare uno stop senza fermarsi completamente. Lo riporta la Cnn. La 'guida completamente autonoma' è stata in grado di attraversare i segnali di stop dal rilascio della prima versione nell'ottobre 2020. Tesla ha deciso di disabilitare la funzione in seguito agli ... Tesla is recalling nearly 54,000 cars and SUVs because their "Full Self-Driving" software lets them roll through stop signs without coming to a complete halt. Recall documents posted Tuesday by U.S.