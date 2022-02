Tennis, ATP Cordoba 2022: Munar supera Paire, maratone vincenti per Martinez e Varillas (Di martedì 1 febbraio 2022) La stagione sul rosso si è aperta nel torneo ATP di Cordoba in Argentina. Buona la prima per Pedro Martinez, testa di serie numero otto, ma lo spagnolo è stato protagonista di una delle due maratone Tennistiche della prima giornata. Un successo in rimonta per il numero 61 del mondo, che ha superato ad un passo dallo scoccare delle tre ore di gioco il brasiliano Thiago Monteiro con il punteggio di 4-6 6-4 7-6. Non è stato il match più lungo di giornata, visto che il peruviano Juan Pablo Varillas, numero 129 del ranking ATP, ha sconfitto dopo tre ore e diciannove minuti di gioco l’argentino Facundo Bagnis. Un match tiratissimo e che si è chiuso in favore di Varillas per 6-4 5-7 7-6. ATP Cordoba 2022: Dominic Thiem annuncia il forfait, ... Leggi su oasport (Di martedì 1 febbraio 2022) La stagione sul rosso si è aperta nel torneo ATP diin Argentina. Buona la prima per Pedro, testa di serie numero otto, ma lo spagnolo è stato protagonista di una delle duetiche della prima giornata. Un successo in rimonta per il numero 61 del mondo, che hato ad un passo dallo scoccare delle tre ore di gioco il brasiliano Thiago Monteiro con il punteggio di 4-6 6-4 7-6. Non è stato il match più lungo di giornata, visto che il peruviano Juan Pablo, numero 129 del ranking ATP, ha sconfitto dopo tre ore e diciannove minuti di gioco l’argentino Facundo Bagnis. Un match tiratissimo e che si è chiuso in favore diper 6-4 5-7 7-6. ATP: Dominic Thiem annuncia il forfait, ...

