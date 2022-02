Sileri ottimista | siamo alla fine della pandemia e sui morti chiarisce | ' Calcoliamo in modo diverso dagli altri Paesi'

Advertising

globalistIT : - laurafcroce1 : @Linus2k Doc, secondo te, ha ragione il Dott. Sileri a dire che il 31 marzo finisce lo Stato di Emergenza oppure è troppo ottimista ? - claudio71756120 : Sileri ottimista:'Dopo il 31 marzo lo stato di emergenza potrebbe terminare' lo spero bene dico io o volete continu… - GMiaooooooooooo : #Sileri è ottimista se pensa di rendermi la vita difficile. Non conosce mia madre ?? - camillaripani : @dottorbarbieri @GermanoBonaveri Davvero Sileri (e chi come lui) crede che il risentimento di milioni di persone os… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri ottimista

è tornato sulla questione della presunta maggiore mortalità per Covid in Italia: 'in realtà l'Italia non è nemmeno tra i primi venti paesi al mondo per mortalità in rapporto alla popolazione: ...... "abbiamo centrato l'obiettivo del Testo unico - ha ricordato- Ora dobbiamo fare i decreti ... Mascherine all'aperto Il sottosegretario si è detto poisul fatto che "le mascherine ..."Grazie all'elevata percentuale di vaccinati e alle caratteristiche della variante Omicron, più contagiosa ma meno aggressiva, ci troviamo oggi in una fase di transizione tra pandemia e endemia" ...Il sottosegretario si è detto poi ottimista sul fatto che “le mascherine all’aperto ... terminerà il 31 marzo come annunciato dal sottosegretario alla Salute Sileri, il medico sottolinea: “La ...