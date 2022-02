**Scuola-Lavoro: Serracchiani-Fornaro, 'Lamorgese riferisca, richiesta in capigruppo'** (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "In conferenza dei capigruppo della Camera, giovedì, chiederemo che la ministra dell'Interno Lamorgese venga a riferire in Aula sugli incidenti verificatisi in occasione delle manifestazioni degli studenti per la morte di Lorenzo Parelli, il giovane deceduto in una fabbrica di Udine nell'ultimo giorno del suo stage. Riteniamo necessaria l'informativa per fare chiarezza sulla dinamica degli eventi". Così Debora Serracchiani capogruppo Pd e Federico Fornaro capogruppo Leu, alla Camera dei Deputati. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "In conferenza deidella Camera, giovedì, chiederemo che la ministra dell'Internovenga a riferire in Aula sugli incidenti verificatisi in occasione delle manifestazioni degli studenti per la morte di Lorenzo Parelli, il giovane deceduto in una fabbrica di Udine nell'ultimo giorno del suo stage. Riteniamo necessaria l'informativa per fare chiarezza sulla dinamica degli eventi". Così Deboracapogruppo Pd e Federicocapogruppo Leu, alla Camera dei Deputati.

Advertising

CarloVerdelli : Poliziotti con manganello che caricano studenti con zaino. A Torino, Milano. Le proteste nel nome di… - stanzaselvaggia : Oggi a Milano dei ragazzi pretestavano contro l’alternanza scuola/lavoro dopo la morte di Lorenzo. Hanno lanciato u… - stanzaselvaggia : “Questa notte non ho dormito, ero sotto shock”. “Io sono un ragazzo pacifico, non ho mai visto tanta violenza”. “La… - mikedells : RT @Ste_Mazzu: La delicatezza di giornali, tv e istituzioni nell'oscurare la mattanza poliziesca degli studenti che manifestavano per la mo… - vanabeau : @ilmanifesto @TeneraValse Il povero Lorenzo è morto durante una stage che nulla aveva a che fare con l'alternanza s… -