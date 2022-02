Sanremo, un tempo la canzone di Blanco e Mahmood l’avrebbero cantata un uomo e una donna (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Un tempo la canzone di Blanco e Mahmood l’avrebbero cantata un uomo e una donna. Brividi. Lui con la giacca, lei con un vestito trasparente con i brillanti. Al Festival di Sanremo. Lui davanti a lei, le facce protese l’un l’altro. Gli occhi fissi di lui su quelli di lei, gli occhi fissi di lei su quelli di lui. Una canzone d’amore. Una canzone di una coppia, di un uomo e una donna. Di una coppia che si ama e che vuole raccontare al mondo con una canzone che cosa vuol dire amarsi. Il sesso, il dolore, la passione e la solitudine. Le emozioni che si provano con l’amore. L’amore tra un uomo e una donna. Ma questa volta ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 2 febbraio 2022) Unladiune una. Brividi. Lui con la giacca, lei con un vestito trasparente con i brillanti. Al Festival di. Lui davanti a lei, le facce protese l’un l’altro. Gli occhi fissi di lui su quelli di lei, gli occhi fissi di lei su quelli di lui. Unad’amore. Unadi una coppia, di une una. Di una coppia che si ama e che vuole raccontare al mondo con unache cosa vuol dire amarsi. Il sesso, il dolore, la passione e la solitudine. Le emozioni che si provano con l’amore. L’amore tra une una. Ma questa volta ...

