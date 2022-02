Sanremo 2022, Ornella Muti riceve un mazzo di fiori con la cannabis. I promotori del Referendum: “Lei tra le prime a firmare” – Video (Di martedì 1 febbraio 2022) Ornella Muti, co-conduttrice della serata inaugurale del Festival di Sanremo, ha ricevuto un mazzo di cannabis da parte del Comitato Promotore Referendum cannabis. A consegnarglielo Antonella Soldo di Meglio Legale, co-promotore del Referendum cannabis Legale insieme all’Associazione Luca Coscioni. Il Referendum nell’estate 2021, in una sola settimana ha raccolto oltre 600.000 firme ed ora è in attesa del vaglio della Corte Costituzionale. Da tempo l’attrice è vicina al tema della legalizzazione. Ha dichiarato più volte di essersi avvicinata a questa pianta in occasione della malattia della madre. Un’esperienza che l’ha portata alla decisione di aprire in Salento l’Ornella Muti Hemp ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022), co-conduttrice della serata inaugurale del Festival di, ha ricevuto undida parte del Comitato Promotore. A consegnarglielo Antonella Soldo di Meglio Legale, co-promotore delLegale insieme all’Associazione Luca Coscioni. Ilnell’estate 2021, in una sola settimana ha raccolto oltre 600.000 firme ed ora è in attesa del vaglio della Corte Costituzionale. Da tempo l’attrice è vicina al tema della legalizzazione. Ha dichiarato più volte di essersi avvicinata a questa pianta in occasione della malattia della madre. Un’esperienza che l’ha portata alla decisione di aprire in Salento l’Hemp ...

