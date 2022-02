Sanremo 2022, il red carpet si fa “green”: i look dei cantanti all’arrivo all’Ariston. Massimo Ranieri grande assente -FOTO (Di martedì 1 febbraio 2022) I big in gara hanno sfilato, in diretta su Primafestival, sul green carpet dell’Ariston. Tutti, tranne Massimo Ranieri che però aveva regolarmente provato nel pomeriggio e, assicurano, sta bene. Bagno di folla sul tappeto di prato sintetico e fiori gialli, con la folla di curiosi e fan stipata dietro alle transenne con mascherine e telefonini alla mano. Vietati autografi e selfie per l’emergenza Covid, ma in tanti, tra i quali Elisa e Gianni Morandi, si sono avvicinati verso le persone arrivate per acclamarli. Ai loro estimatori Emma, ma anche Achille Lauro e Iva Zanicchi, hanno lanciato i bouquet di Sanremo. Un calore che non si vedeva dal 2020 e che ha sfidato le temperature basse, non temute solo da Ana Mena, arrivata sul green carpet con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 febbraio 2022) I big in gara hanno sfilato, in diretta su Primafestival, suldell’Ariston. Tutti, tranneche però aveva regolarmente provato nel pomeriggio e, assicurano, sta bene. Bagno di folla sul tappeto di prato sintetico e fiori gialli, con la folla di curiosi e fan stipata dietro alle transenne con mascherine e telefonini alla mano. Vietati autografi e selfie per l’emergenza Covid, ma in tanti, tra i quali Elisa e Gianni Morandi, si sono avvicinati verso le persone arrivate per acclamarli. Ai loro estimatori Emma, ma anche Achille Lauro e Iva Zanicchi, hanno lanciato i bouquet di. Un calore che non si vedeva dal 2020 e che ha sfidato le temperature basse, non temute solo da Ana Mena, arrivata sulcon ...

Advertising

MarroneEmma : / ogni volta è così / Sanremo 2022 #ognivoltaècosì #sanremo2022 - Paoletta_F : «Sto vivendo #Sanremo come un regalo, spero che la mia gratitudine si veda da quel palco. Da dieci anni metto la mu… - IlContiAndrea : I voti delle prove generali: #Mahmood #Blanco, #Emma e #Irama splendono, #LaRappresentantediLista punta al podio, g… - FuturaTorino : ?? 'Torna il pubblico in platea, si parte con il piede giusto'. Alla vigilia della prima serata del Festival di Sanr… - Tropismi : Ma #Sanremo è il Festival della canzone o... del bacio? In attesa di #Sanremo2022 @AdrianoPugno e @VPolieri ci racc… -