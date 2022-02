San Valentino e la secomnda stagioen di LOL

Leggi su iodonna

(Di martedì 1 febbraio 2022) Per chi adora Sanc’è pasta per i vostri denti a febbraio su Prime Video. L’11 arriva la serie romantica With Love, in cui si raccontano le avventure amorose della famiglia Diaz, mentre il 14 febbraio tocca al divertente Ti odio, anzi no, ti amo!, dove troveremo un ménage classico: due colleghi che non si sopportano finiranno per innamorarsi. Film e serie tv di Febbraio da non perdere su Prime Video guarda le foto Anche nella commedia I Want You Back, scritta dagli autori di Love, Simon, si affronta l’argomento che va per la maggiore in questo mese, invece per chi vuole ...