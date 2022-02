Prete barricato nell’ufficio postale | non voleva mostrare il Green pass E arrivano i carabinieri

(Di martedì 1 febbraio 2022)si barricaper nonil. Una di quelle iniziative fatte apposta per suscitare clamore e fare notizia. Soprattutto perché si è verificata nel giorno in cui diventa obbligatorio esibire il certificato verde negli uffici pubblici. E’ successo all’ufficiodi Bolano (La Spezia). Il sacerdotepagare alcune bollette alla posta senzail. Don Piero Corsi è stato irremovibile e ora rischia la denuncia per interruzione di pubblico esercizio. Ilha infatti rifiutato di cedere il posto ai clienti in attesa, alcuni dei quali si sarebbero anche offerti di saldare le sue bollette. Solo all’arrivo dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Prete barricato

Unsi èin un ufficio postale, in provincia di La Spezia, per protestare contro il Green Pass. Don Piero Corsi non vuole mostrare il certificato verde e sono così dovuti intervenire i ...Il sacerdote si è infineall'interno dell'edificio. La situazione ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Ilora rischia una denuncia per quanto avvenuto. L'episodio si è ...Il sacerdote rischia la denuncia per interruzione di pubblico esercizio dopo aver preteso di pagare alcune bollette alla posta senza mostrare il green pass. Sono intervenuti i carabinieri, che sono ...Il sacerdote si è infine barricato all’interno dell’edificio. La situazione ha richiesto l’intervento dei carabinieri. Il prete ora rischia una denuncia per quanto avvenuto. L’episodio si è verificato ...