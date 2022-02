Pnrr – Biondi | Draghi assuma personale competente

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 febbraio 2022) – «È necessario potenziare i Comuni con un massiccio rafforzamento della capacità amministrativa, attraverso l’assunzione di, in assenza del quale si rischia di non riuscire a spendere i miliardi messi a disposizione dal». È quanto dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi(FdI, nella foto), in merito all’allarme lanciato da molti Comuni sulla lentezza dei concorsi per le assunzioni negli Enti locali. «La scelta che la politica deve fare ora – aggiunge– è semplice: fare o controllare, spendere queste e altre somme per realizzare opere e attività pubbliche, oppure continuare la lotta alla corruzione, che spesso è una caccia alle streghe. Intanto il tempo è scaduto». «Secondo una stima del Comune dell’Aquila – continua– maturata anche ...