Pd | Marinone | hub cultura e stop mnimarket contro movida violente

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 febbraio 2022) Roma – “E’ il tempo di un cambio di passo sulle politiche per i giovani e sulla loro centralità in città. I giovani romani non sono quelli rappresentati dai fatti di cronaca, dalla, quella maleducata o violenta, alla quale bisogna mettere un freno.” “C’è una generazione di ragazze e ragazzi impegnati nel sociale, nell’associazionismo, in progetti creativi e innovativi. Li coinvolgeremo nella ricerca di soluzioni e idee per contrastare i fenomeni che danneggiano la città”. Lo dichiara il delegato del Sindaco per le Politiche giovanili, Lorenzo. “Negli ultimi anni una generazione è stata abbandonata e trascurata. Lo dimostra l’indice del Sole24ore che lo scorso anno consegnava Roma ai gradini più bassi della classifica. Tuttavia, sullale preoccupazioni dei Municipi e dei comitati di residenti non possono essere ...