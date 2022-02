Omicidio a Grumo Nevano | 23enne uccisa

(Di martedì 1 febbraio 2022) Una ragazza di 23 anni, Rosa Alfieri, è statain via Risorgimento a, in provincia di Napoli. La giovane sarebbe stata trovata senza vita nella sua abitazione. Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri della locale tenenza, i vigili urbani e un’ambulanza del 118. I sanitari non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Grumo

Il Mattino

Anche perché da questooriginato dall'indicibile, dalla rottura di ogni tabù, uccidere la ... DUE GIORNI DOPO L', IL MONDO STAVA ANCORA CERCANDO GLI ALBANESI ACCUSATI DA ERIKA. E LA LEGA ...... si tratta di un giovane 25enne, diAppula, sottoposto agli arresti domiciliari dallo scorso ... 4 arresti sequestrati beni per oltre 4 milioni di euro In Puglia 17 Nov 2021, distruzione ...I Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in un’abitazione di Via Risorgimento a Grumo Nevano dove è stato trovato il corpo senza vita di Rosa Alfieri, classe 1998. I ...I carabinieri sono intervenuti poco fa a Grumo Nevano, in via Risorgimento, dove una giovane donna è stata trovata morta. Si tratterebbe di un omicidio per strangolamento. Sul posto anche personale de ...