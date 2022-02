“Oltre il Festival”: 7 radio per seguire Sanremo 2022 (Di martedì 1 febbraio 2022) Sette emittenti insieme per seguire l’intera settimana del Festival di Sanremo. E’ tempo di ripartire. Con un primo passo, in totale sicurezza, e con l’energia della musica, il fil rouge che negli ultimi mesi ha unito tutta l’Italia anche nei momenti più difficili. Musica, ecosostenibilità, accoglienza e sicurezza sono le parole chiave di Oltre IL Festival, il progetto di radioMediaset in collaborazione con Lancôme che dal 31 gennaio al 5 febbraio avrà luogo a Sanremo, in contemporanea con il Festival della Canzone Italiana, nella splendida cornice di Villa Nobel. Oltre IL Festival è un innovativo media hub in cui trasmetteranno le principali radio nazionali e locali: radio ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 febbraio 2022) Sette emittenti insieme perl’intera settimana deldi. E’ tempo di ripartire. Con un primo passo, in totale sicurezza, e con l’energia della musica, il fil rouge che negli ultimi mesi ha unito tutta l’Italia anche nei momenti più difficili. Musica, ecosostenibilità, accoglienza e sicurezza sono le parole chiave diIL, il progetto diMediaset in collaborazione con Lancôme che dal 31 gennaio al 5 febbraio avrà luogo a, in contemporanea con ildella Canzone Italiana, nella splendida cornice di Villa Nobel.ILè un innovativo media hub in cui trasmetteranno le principalinazionali e locali:...

Advertising

bloggerinternat : FESTIVAL: A SANREMOSOL UNA MOSTRA UNICA AL MONDO. CON GIANNI MORANDI, SABRINA FERILLI, IVA ZANICCHI, E TANTI ALTRI… - massyscalinci : RT @MahmoodItalia: L'intervista di Mahmood e Blanco per Sanremo su Radio Subasio. #Sanremo2022 Guardala qui : - MahmoodItalia : L'intervista di Mahmood e Blanco per Sanremo su Radio Subasio. #Sanremo2022 Guardala qui : - MahmoodStories : Ecco l'intervista ad Ale da Radio Subasio! cliccate qui per vederla???? - massimoguerrini : RT @Requadro2: Oltre il Festival, a Sanremo il 42% di acquisti è di seconde case -

Ultime Notizie dalla rete : Oltre Festival Tali e Quali, la finale saltata sarà recuperata? Annuncio Rai, nuova data Questa è la settimana dedicata al Festival di Sanremo 2022, che occuperà la prima serata di Rai Uno ... Oltre ai giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio ci sarà Leonardo ...

√ Sanremo 2022, Yuman: 'Cogliere l'attimo e viversi il momento presente' ... in uscita per Leave Music, Polydor e Universal Music, oltre ai brani sanremesi conterrà quattro brani inediti, sia in italiano che in inglese. Cresciuto guardando il Festival "a fasi alterne", ...

R101 Oltre il Festival R101 Sanremo 2022: tutto quello che c’è da sapere sul Festival e il debutto della giuria “Demoscopica 1000”, oltre alla conferma del Televoto. Sono alcune delle novità contenute nel Regolamento del Festival di Sanremo 2022, il terzo affidato alla direzione ...

Chi vincerà Sanremo secondo i bookmaker Questo nonostante le tre vittorie del Festival di Sanremo nelle edizioni 1967 ... Cambia di poco il panorama stando alle quote di Sisal, che oltre alle puntate su chi sarà il vincente offre anche la ...

Questa è la settimana dedicata aldi Sanremo 2022, che occuperà la prima serata di Rai Uno ...ai giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio ci sarà Leonardo ...... in uscita per Leave Music, Polydor e Universal Music,ai brani sanremesi conterrà quattro brani inediti, sia in italiano che in inglese. Cresciuto guardando il"a fasi alterne", ...e il debutto della giuria “Demoscopica 1000”, oltre alla conferma del Televoto. Sono alcune delle novità contenute nel Regolamento del Festival di Sanremo 2022, il terzo affidato alla direzione ...Questo nonostante le tre vittorie del Festival di Sanremo nelle edizioni 1967 ... Cambia di poco il panorama stando alle quote di Sisal, che oltre alle puntate su chi sarà il vincente offre anche la ...