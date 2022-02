Non si arresta l’odio contro di loro: ucciso un altro sacerdote (Di martedì 1 febbraio 2022) Sono loro i martiri del nuovo Millennio che, davanti all’ira da chi è animato da odio o rancore, non si tirano indietro, ma sono disposti a offrire la loro vita, col ministero al quale Gesù li aveva destinati. Una ferocia che non si ferma. Sembra quasi impossibile pensare di prendersela con loro e, invece, sono L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 1 febbraio 2022) Sonoi martiri del nuovo Millennio che, davanti all’ira da chi è animato da odio o rancore, non si tirano indietro, ma sono disposti a offrire lavita, col ministero al quale Gesù li aveva destinati. Una ferocia che non si ferma. Sembra quasi impossibile pensare di prendersela cone, invece, sono L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

pierofassino : In #Portogallo non si arresta il vento delle riforme e del progresso. Il successo di @antoniocostaps conferma che l… - lifestyleblogit : Padel: non si arresta il successo dello sport amato anche dai vip - - AmbrogioCaste : RT @pierofassino: In #Portogallo non si arresta il vento delle riforme e del progresso. Il successo di @antoniocostaps conferma che l'Europ… - call_the_kernel : Purtroppo ci sono intere regioni piene di questi delinquenti sottosviluppati e nessuno se ne fotte, altrimenti non… - Ginny97126660 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Secondo me non cresce più, nelle donne dopo i 16 anni, la crescita in altezza si a… -